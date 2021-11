a story about respect - the musical

Ein einzigartiges Open-Air- Event im Steinbruch St. Margarethen, mit einer berührenden Geschichte, eindrucksvollen Choreografien und einem imposanten Bühnenbild.

Die Kraft und das Feuer, das hinter den Welthits von Aretha Franklin, Tina Turner, Janis Joplin und Christina Aguilera steckt, animieren diese Frauen. Sie fordern ein selbstbestimmtes Leben und Respect – Aktuell wie nie!

Emotional, packend und unvergesslich: Genießen Sie die Weltpremiere des mitreißenden Musicals „A Story About Respect“! Lassen Sie sich von DEN Musicalstars in die 50er und 60er Jahre entführen und erleben Sie den gesellschaftlichen Wandel von damals bis heute. Entdecken Sie zusammen mit sechs starken Frauen, was sich in den letzten Jahrzehnten verändert hat und was Freundschaft, Liebe und Frausein ausmacht.

HANDLUNG

In einer Polit-Talk Show kommt es zur Eskalation. Sechs Freundinnen verlieren die Nerven und werden gegenüber einem Politiker, der auch als Gast eingeladen war, handgreiflich. Sie flüchten, werden gefasst und kommen vor Gericht.

In den sehr persönlichen Gesprächen erfährt der Richter mehr über die Schicksale, die den Freundinnen widerfahren sind. Er erkennt, wieviel Kraft hinter dem Kampf um Respekt und Gleichberechtigung für Minderheiten, dieser sechs so unterschiedlichen Frauen steckt. Immer wieder wird ihre Geschichte durch Traumsequenzen, Sehnsüchte und Real Storys unterstrichen. Um sie besser zu verstehen, laden sie den Richter in ihre Revueshow ein. Was dann passiert, ändert den Fortgang der Geschichte komplett.

CAST

Tertia Botha (Bekannt aus Bodyguard, Sister Act)

Yngve Gasoy-Romdal (Bekannt aus der Welturaufführung von Mozart)

Maya Hakvoort (Bekannt aus unzähligen Musical Produktionen ua. Elisabeth)

Missy May (Bekannt als Sängerin, Moderatorin und Musicaldarstellerin)

Sidonie Smith (Bekannt aus Sister Act, Jesus Christ Superstar)

Roberta Valentini (Bekannt aus Elisabeth, Wicked, Ghost- Nachricht von Sam)

Lynne Ann Williams (Bekannt aus Der kleine Horrorladen, Chicago)

Sowie ein ganz spezieller Überraschungsgast!