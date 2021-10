Schätze aus dem Depot - Archäologie

Die Ausstellungsreihe "Schätze aus dem Depot" geht in die nächste Runde. Teil zwei widmet sich der archäologischen Schätze des Museumdepots. Herausragende archäologische Funde wurden für die Präsentation im 1. Stock ausgewählt, um dem Publikum einen kleinen Einblick in die umfassende archäologische Sammlung des Stadtmuseums und in die Arbeit der Stadtarchäologie vermitteln zu können.