GINA SCHWARZ & MULTIPHONICS 8

Ausgangspunkt ihrer neuen kompositorischen Ideen lieferte die Musik des britischen Folksängers, Gitarristen und Komponisten Nick Drake (1948-1974). Die teils verzweifelte Melancholie, die zärtliche Hoffnung und die außergewöhnlichen Texte seiner Songs waren Inspiration zu ihrer Musik. So wie Drake seine Alben manchmal als Geschichte strukturierte, lassen sich auch die neuen Kompositionen von Gina Schwarz als eigenständiger Zyklus interpretieren.

Die Musikerin ließ sich für ihre neues Programm von Kindheitsgeschichten der 1970er Jahre inspirieren – als Widmung an ihren Vater.

Way to Blue – Homage to Nick Drake

Daniel Manrique-Smith – flute, alto flute, bass flute

Annette Maye – Bb-clarinet

Mona Matbou-Riahi – Bb-clarinet

Steffen Schorn – contra-alto clarinet, saxophone

Thomas Savy – bass clarinet

Lucas Leidinger – piano

Mahan Mirarab – guitar

Dirk-Peter Kölschv – drums

Gina Schwarz – bass, composition, arrangement