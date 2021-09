Präsentation der Installation - Olaf Nicolais Werk „Trauer und Melancholie“ wird am 82. Todestag Sigmund Freuds in der „Bibliothek der Psychoanalyse“ des Sigmund Freud Museums eröffnet.

Mit seiner künstlerischen Dokumentation (2009/12) ermöglichte Nicolai die erstmalige Übersetzung von Freuds gleichnamiger Schrift aus dem Deutschen ins Arabische. Neben der Präsentation der Publikationen (de/en) beinhaltet sein Konzept auch die Darstellung des Textes als Hörstück, das 2009 vom Sender Amwaj 91.5 FM produziert und im Rahmen der Biennale in Ramallah als mehrstündige Lesung ausgestrahlt wurde.

Als integraler Bestandteil der Installation vermitteln filmische Aufnahmen des vorbereitenden Gesprächs zwischen dem Radiosprecher und dem Übersetzer Mohammad Abu-Zaid die Komplexität dieses Vorhabens, die nicht zuletzt den Unterschieden der jeweiligen (Sprach-)Kulturen geschuldet ist. So bringt die künstlerische Übersetzungsleistung nicht nur Einsichten über diverse Zustände der Trauer in wortwörtlichem Sinne „zur Sprache“, sondern rückt vor allem den zwischenmenschlichen Dialog in den Mittelpunkt der Betrachtung – jenes Verfahren also, das der Psychoanalyse ebenso eingeschrieben ist wie den humanitären Versuchen, den Nahost-Konflikt einer Klärung und Lösung zuzuführen.

Zur Eröffnung wird der Künstler anwesend sein.

Eine Anmeldung ist erforderlich. Bitte nutzen Sie dafür folgende Seite:

https://www.freud-museum.at/de/detail/olaf-nicolai-trauer-und-melancholie