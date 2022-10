Howard Carpendale live mit Band

Zur Open Air Saison 2023 steht auf der wunderschönen Mörbischer Seebühne am Neusiedler See das Konzertereignis Howard Carpendale - Live mit Band an. Die Zuschauer bekommen einen unterhaltsamen, rockigen und energiegeladenen Künstler, der wie gewohnt lässig, charmant und witzig als Entertainer durch seine Show führt.

Nach erfolgreicher Tournee mit "Die Show meines Lebens" anlässlich seines 50-jährigen Bühnenjubiläums schließt Howard Carpendale nahtlos mit seinen Hits aus 50 Jahren in einem Feuerwerk der Emotionen an und nimmt sein Publikum auf eine kleine Zeitreise mit.