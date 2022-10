Andrea Berg - Seebühne Mörbisch 2023

Die erfolgreichste Sängerin der deutschen Chart-Geschichte kommt 2023 auf die Seebühne Mörbisch. Sie vereint Generationen, ihre Konzerte sind Mega-Partys - davon können sich die Fans in Österreich einmal mehr überzeugen: Ausnahmekünstlerin Andrea Berg und ihre Band kommen 2023 auf die Seebühne Mörbisch.

Mit ihrem Album MOSAIK stürmte Andrea Berg 2019 wieder die Charts und durfte im Januar 2020 den Platin-Award entgegennehmen.

Auf ihrer fulminanten MOSAIK-Live Arena Tour begeisterte sie ihre Anhänger in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit einer einzigartigen Bühnenshow. Wenn Andrea Berg die Seebühne Mörbisch betritt, dürfen neben Songs vom Erfolgsalbum MOSAIK natürlich auch die Superhits ihrer beispiellosen Karriere nicht fehlen – eine unvergessliche Sommerparty unter freiem Himmel ist garantiert! „2023 lassen wir es gemeinsam wieder krachen! Ich kann es kaum erwarten, Euch bald wieder in den Arm zu nehmen und mit Euch das Leben zu feiern – noch bewusster, noch intensiver“, so Andrea Berg.

Die „Welt“ schrieb über sie: „Andrea Berg ist ein Superstar, den sich das Publikum selbst ausgesucht hat.“ Die Fans spüren die Kraft, die ihnen die Künstlerin vermittelt. Andrea Berg schafft den grandiosen Spagat zwischen der effektvollen Bühnenshow und dem emotional tief bewegenden Konzerterlebnis. „Es erfüllt mich, wenn ich es schaffe, die Menschen aus ihrem Alltag zu entführen, wenn sie loslassen können, sich dem Moment hingeben und wir gemeinsam einen wunderschönen Abend feiern.“