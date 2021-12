Szenische Freilichtaufführung auf Schloss Tabor in Neuhaus am Klausenbach, einem der schönsten romantischen Plätze des Burgenlandes.

Libretto: Brüder Ernst & Hubert Marischka, basierend auf dem Lustspiel „Sissy’s Brautfahrt“ von Ernst Décsey und Gustav Holm.

Am 23. Dezember 1932 fand am Theater an der Wien die umjubelte Uraufführung von SISSY statt. Das Stück war ein Riesenerfolg und wurde fast 300-mal en-suite gespielt. 1955 verfilmt, wurde das Stück, mit Romy Schneider in der Hauptrolle, zu einem der größten Erfolge in der Filmgeschichte.