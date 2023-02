Die schöne Helena - Jacques Offenbach

Dieses Musiktheater von Jaques Offenbach verführt Sie ins mythologische Griechenland, kurz vor Beginn des Trojanischen Krieges. Das Stück wurde am 17. Dezember 1864 im Théâtre des Variétés in Paris uraufgeführt und war ein riesen Erfolg. Erleben Sie die griechische Antike gepaart mit dem französischen Kaiserreich unter Napoleon III in Form einer Operette.

Szenische Freilichtaufführung auf Schloss Tabor in Neuhaus am Klausenbach, einem der schönsten romantischen Plätze des Burgenlandes.