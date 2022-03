In diesem Jahr stehen die Musiktage Mondsee unter dem Thema "Felix Mendelssohn Bartholdy", das in den einzelnen Konzerten von verschiedenen Seiten beleuchtet wird. Den beiden wohl berühmtesten Pianisten der Zeit – Liszt und Chopin – begegnete Mendelssohn in Paris.

Programm:

E. Satie „Gymnopédie“ Nr. 1

F. Chopin Prélude e-Moll, op. 28 Nr. 4 Scherzo Nr. 3 cis-Moll, op. 39

J. S. Bach Air aus der Suite Nr. 3 D-Dur, BWV 1068

F. Schubert Impromptu Ges-Dur op. 90 Nr. 3, D 899

F. Schubert/F. Liszt Serenade d-Moll, S 560 Nr. 7 (nach „Ständchen“ D 957)

F. Chopin Polonaise As-Dur, op. 53 Mazurka a-Moll, op. 17 Nr. 4

F. Couperin „Les Barricades Mystérieuses“ aus dem 2. Buch der „Pièces de Clavecin“

J. S. Bach/F. Liszt Präludium und Fuge a-Moll, BWV 543 S 462

F. Liszt „Consolation“ Nr. 3, S 172 „Ungarische Rhapsodie“ Nr. 2 cis-Moll, in der Fassung von Vladimir Horowitz

Khatia Buniatishvili:

1987 in Batumi, Georgien, geboren, begann die georgisch-französische Pianistin das Klavierspiel im Alter von drei Jahren.

Drei Jahre später gab sie ihr erstes Konzert mit dem Tbilisi Chamber Orchestra und konzertierte bereits als Zehnjährige im Ausland.

Khatia Buniatishvili studierte in Tiflis bei Tengiz Amiredjibi und in Wien bei Oleg Maisenberg. Ihrem Debüt in der New Yorker Carnegie Hall 2008 folgten Konzerte in der Hollywood Bowl, beim iTunes Festival, den BBC Proms und Salzburger Festspielen, dem Verbier Festival, Menuhin Festival Gstaad,Festival La Roque-d’Anthéron, Klavier-Festival Ruhr und beim Progetto Martha Argerich in Lugano.

Mit Rezitalen gastierte sie in den wichtigsten Konzerthallen der Welt, darunter die Walt Disney Concert Hall in Los Angeles, Royal Festival Hall London, der Musikverein Wien, dasKonzerthaus Wien und das Concertgebouw Amsterdam, die Berliner und Pariser Philharmonien, das Théâtre des Champs-Élysées in Paris, La Scala in Mailand, Teatro La Fenice in Venedig, Palau de la MúsicaCatalanain Barcelona, die Victoria Hall Genf, die Tonhalle Zürich, das Prager Rudolfinum sowie das Shanghai Grand Theater, Beijing NCPA, Mumbai NCPA, die Tokyo Suntory Hall und das Singapore Esplanade Theatre.

Zu den Dirigenten, mit denen Khatia Buniatishvili arbeitet, zählen unter anderem Zubin Mehta, Plácido Domingo, Kent Nagano, Neeme Järvi, Paavo Järvi, Yannick Nézet-Séguin, Mikhail Pletnev, Vladimir Ashkenazy, Semyon Bychkov, Myung-Whun Chung, Philippe Jordan, Long Yu, François-Xavier Roth, Leonard Slatkin, Dima Slobodeniouk, Gustavo Gimenound Jaap van Zweden.

Khatia Buniatishvili ist bei führenden Orchestern weltweit zu Gast, wie demIsrael Philharmonic Orchestra, Los Angeles Philharmonic, San Francisco Symphony Orchestra, Seattle Symphony Orchestra, The Philadelphia Orchestra, Toronto Symphony Orchestra, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, China Philharmonic, NHK Symphony Orchestra, London Symphony Orchestra, BBC Symphony Orchestra, Orchestre de Paris, Orchestre National de France, der Filarmonica della Scala, den Wiener Symphonikern, Rotterdam PhilharmonicOrchestra, Orchestre Philharmonique de Radio France, Tonhalle Orchester Zürich, Orchestre National de Lyon,Orchestra dell’ Accademia Nazionale di Santa Cecilia und denMünchner Philharmonikern.

Darüber hinaus tritt sie für gemeinnützige Anliegen ein und konzertierte im Rahmen des 70jährigen Jubiläums der Vereinten Nationen zugunsten den Opferndes syrischen Bürgerkrieges und beim Global Citizen Festival in Hamburg 2017. In Kiewnahm sie an einem Benefizkonzert für Verwundete in der Anti-Terrorist Operation Zone teil und spielte gemeinsam mit Martha Argerich und Daniel Barenboim unter dem Motto „To Russia with Love“ in der Berliner Philharmonie, um auf Verletzungen von Menschenrechten in Russland hinzuweisen. Auch trat sie 2016 während der Klimakonferenz der Vereinten Nationen in Marrakesch auf.

Khatia Buniatishvili ist Botschafterin des gemeinnützigen Kinderhilfswerk „Plan International“ sowie der „Fondation Coeur et Recherche“.

Khatia Buniatishvilis jüngsteEinspielung für SONY Classical, „Labyrinth“, erschien im Oktober 2020, ihre CD mit Werken von Franz Schubert 2019. Ihre Solo-CD „Kaleidoscope“ (2016) wurde –wie auch 2012 ihr Liszt-Album –mit einem ECHO Klassik ausgezeichnet. Die Alben „Chopin“ (2012), „Motherland“ (2014) sowie Rachmaninoff (2017) komplettieren ihre Diskographie.

2015 wurde Khatia Buniatishvili von der britischen Band Coldplay eingeladen, bei deren Album „A Head Full Of Dreams“ mitzuwirken.