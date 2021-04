Schlosskonzert legér Dolby’s Around

Dolby’s Around tänzelt elegant durch Klassik, Folk, Pop, Jazz und Avantgarde – so präsentieren sich die fünf Musiker*innen als erfrischend wandelbares Ensemble. Ihre vielseitigen Arrangements spannen einen Bogen von Tschaikowsky bis Sting, dazu gesellen sich Improvisationen und Eigenkompositionen. Dolby’s Around berührt und unterhält auf höchstem Niveau!

Diese Band besteht aus Mitgliedern der Wiener Symphoniker rund um den Kontrabassisten Ernst Weissensteiner, der nicht nur in Mondsee oft mit dem Auryn Quartett aufgetreten ist. Künstler

Claire Dolby Violin and Vocal

Nicolas Geremus Violin

Vera Reigersberg Viola

Ernst Weissensteiner Double Bass

Luis Zorita Cello