Matinée SURPRISE

Keine Überraschung, dass diese drei außergewöhnlichen Salzburger KünsterInnen einen wunderbaren Konzertvormittag bescheren!

Programm:

L. Spohr - Duo Nr. 2 D–Dur aus den Trois Duos concertants, op. 67

J. Brahms - Scherzo c-Moll aus der FAE-Sonate

J. Joachim - Romanze in B-Dur, op. 2 Nr. 1

M. Moszkowski - Suite für zwei Violinen und Klavier g–Moll, op. 71

Künstler:

Arieta Liatsi und Peixin Jiang, Violine

Ariane Haering, Klavier

Arieta Liatsi:

Arieta Liatsi wurde 2001 in Thessaloniki, Griechenland, geboren. Mit 6 Jahren begann sie am Neuen Konservatorium von Thessaloniki Geigeunterrichte bei Iren Topouria. Im Januar 2019 erhielt sie das Geige-Diplom in der Klasse von Andreas Papanikolaouund Iren Topouria (Note: sehr gut & 1. Preis). Seit Okotober 2019 studiert sie an der Universität Mozarteum in Salzburg in der Klasse von Benjamin Schmid.

Peixin Jiang:

Peixin Jiang wurde 2001 in China geboren und spielt seit ihrem 5. Lebensjahr Violine.

Im Alter von 9 Jahren begann sie ihren Vorstudium an der Mittelschule des Zentrales Musikkonservatoriums in Peking. Im Jahr 2017 wurde sie am Pre-College Mozarteum Salzburg an der Klasse von Prof. Benjamin Schmid aufgenommen.

2019 wurde sie am Leopold-Mozart-Institut im Bereich der Hochbegabungsförderung aufgenommen. Seit 2019 studiert sie am Mozarteum Salzburg Konzertfach Violine bei Prof. Benjamin Schmid. Als Geigerin musiziert Peixinin zahlreiche Musik Festivals, Wettbewerbe und Projekte, wie Verbier Festival, Internationalen Orchester Institut Attergau, Diabelli Sommer Mattsee, Musikforum Viktring, Zhuhai Internationalen Mozart-Wettbewerb, Internationalen Wettbewerb „Andrea Postacchini“, Internationalen Brahms Wettbewerb u.v.m.

Ariane Haering:

Die schweizerische Pianistin ARIANE HAERING entdeckt sehr früh ihre Leidenschaft für die Musik und das Klavier.