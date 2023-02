Licht und Farbe

Besonders charakteristisch für Debussy ist der Farbenreichtum seiner Musik.

C. Debussy Rhapsodie für Saxofon und Klavier

J. Kotschy AnRa für Harfe Solo

C. Debussy Petite Suite f. Klavier 4-händig

J. Ibert

Entr‘Acte für Flöte und Gitarre/Harfe

C. Debussy

Trio für Flöte, Viola und Harfe

K. Penderecki Klarinettenquartett

C. Debussy Syrinx für Flöte

M. Ravel Introduktion und Allegro

Matthias Lingenfelder und Marc Destrubé, Violine

Hiyoli Togawa und Hariolf Schlichtig, Viola

Quirine Viersen, Violoncello

Annika Treutler, Klavier

Levke Hollmer, Flöte

Julian Bliss, Klarinette

Inês Sousa, Gitarre

Asya Fateyewa, Saxofon

Godelieve Schrama, Harfe