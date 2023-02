Das Feuerwerk - Oh, mein Papa...

Das Sommerfestival Kittsee hat einmal mehr in der Zauberkiste gewühlt, und ein Stück hervorgeholt, dessen Titelmelodie fast jeder Mensch kennt "Oh mein Papa war eine wunderbare Clown...". Sofort kommt die Erinnerung an die Stimmen von Freddy Quinn, Lilly Palmer, Margot Werner, Connie Francis, oder Lys Assia auf.

PAUL BURKHARD - DAS FEUERWERK Die musikalische Komödie spielt in der Villa und im Garten des Fabrikanten Albert Oberholzer zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Fabrikant Oberholzer will im Kreis der Familie seinen runden Geburtstag feiern. Die Vorbereitungen dazu sind in vollem Gange. Anna, die Tochter des Familienoberhaupts, probt mit Köchin Kati ein eigens zu diesem Anlass verfasstes Chanson. Tante Berta und ihr Ehemann Fritz treffen als erste ein. Kaum haben Anna und Kati ihre Probe wieder aufgenommen, werden sie durch die Ankunft von Tante Paula mit Onkel Gustav und Tante Lisa mit Onkel Heinrich unterbrochen. Nach der Begrüßung wollen Anna und Kati ihr Geburtstagslied vortragen; aber es kommt noch ein Besuch: Oberholzers Bruder Alexander, das schwarze Schaf der Familie mit seiner Frau Iduna. Alexander ist Direktor eines Wanderzirkus geworden und nennt sich Obolski. Er hat viel zu erzählen. Seine Frau Iduna schildert die Vorzüge ihres Vaters, der „eine wunderbare Clown“ gewesen sein soll. In einer Traumszene erscheinen Annas Tanten als Raubkatzen in einer Zirkusarena. Die Onkels bringen als Clowns das Publikum zum Lachen. Iduna reitet auf einem Pferd und Anna schaukelt am Trapez. Anna beschließt, auch zum Zirkus zu gehen. Robert kann den Plan seiner Angebeteten nicht fassen, aber diese lässt sich nicht umstimmen. Die Herren der Festgesellschaft tänzeln um Iduna herum und überschütten sie mit Komplimenten. Iduna vertraut Anna an, dass hinter dem Glanz des Zirkusmilieus auch viele Schatten lauern, sie sehne sich deshalb auch nach einer festen Bleibe. Anna erkennt, dass sie doch nicht für die fahrende Zunft geschaffen ist. Ihr Vater ist darüber so glücklich, dass er ihr jetzt seinen Segen für die Verlobung mit Robert erteilt. Spieldauer: 2 1/2 Stunden, 1 Pause Intendant

Christian Buchmann Künstlerische Leitung

Gerhard Ernst Musikalische Leitung

Christian Pollack Orchester

Wiener Charme Bühnenbild

Manfred Waba Kostüme

Anna Lienbacher Personen

Albert Oberholzer Fabrikant

Peter Horak Karoline Oberholzer seine Frau

Stefanie Kopienitz Anna Oberholzer Tochter

Elisabeth Schwarz Kati Köchin bei Oberholzers

Gabriele Schuchter Fritz Oberholzer Landwirt

Daniel Ohlenschläger Berta dessen Frau

NN Gustav Oberholzer Regierungsrat

Gerhard Ernst Paula dessen Frau

Regine Schörg Heinrich Oberholzer Professor

NN Lisa dessen Frau

NN Alexander Oberholzer alias Zirkusdirektor Obolski

Thomas Sigwald Iduna dessen Frau

Alexandra Reinprecht Robert Gärtner bei Oberholzers

Michael Havlicek Die Veranstaltungen sind open air, bei Schlechtwetter finden sie im Festsaal der Schule statt.