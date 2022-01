Sting - My Songs

Stings My Songs wird eine rasante, dynamische Show sein, die sich auf die beliebtesten Songs von Sting konzentriert und die gesamte Karriere des 17-fachen Grammy Award-Winner von The Police und als Solokünstler umfasst.

Stings My Songs wird eine rasante, dynamische Show sein, die sich auf die beliebtesten Songs von Sting konzentriert und die gesamte Karriere des 17-fachen Grammy Award-Winner von The Police und als Solokünstler umfasst. Fans dürfen sich auf "Englishman in New York", "Fields Of Gold", "Shape Of My Heart", "’Every Breath You Take”, "Roxanne", "Message In A Bottle" und viele mehr freuen. Live wird Sting mit Begleitung eines elektrisches Rockensembles mit folgender Besetzung, spielen: Dominic Miller (Gitarre), Josh Freese (Schlagzeug), Rufus Miller (Gitarre), Yolanda Charles (Bass), Kevon Webster (Keyboard), Shane Sager (Harmonica) with Melissa Musique and Gene Noble (Backing Vocals).