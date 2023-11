Fama & Realität - Künstlerin im 17. Jahrhundert

Barbara Strozzi steht im Zentrum dieses Abends von musik+. Um sie rankten sich schon zu Lebzeiten viele Gerüchte. Sie galt als produktivste Komponistin ihrer Zeit. Von Fama und Realität erzählt das Hathor Consort unter der Leitung von Romina Lischka im Dialog mit Dorothee Mields und Hana Blažíková.

STROZZI, CACCINI, DE SELMA

Barbara Strozzi (1619-1677) war eine außergewöhnliche Persönlichkeit des 17. Jahrhunderts. Sie wuchs in Venedig als Adoptivtochter des einflussreichen Juristen und Dichters Giulio Strozzi auf, der 1637 die Accademia degli Unisoni gründete. Aufgrund ihrer musikalischen Begabung wurde sie von Cavalli und Cesti unterrichtet. Nicht nur als Künstlerin, auch als Frau führte sie ein ungewöhnliches Leben. Mit ihren vier Kindern aus der Verbindung mit einem verheirateten Adeligen lebte sie bei ihrem Vater und zog später in ein eigenes Haus in Cannaregio. Dies regte die Phantasie der Zeitgenossen an, so wurde ihr auch nachgesagt, sie sei eine Kurtisane. Sie galt in Venedig als produktivste Komponistin – männlich oder weiblich – von gedruckter weltlicher Vokalmusik der Mitte des 17. Jahrhunderts: Acht Bände ihrer eigenen Musik erschienen im Druck.

Dorothee Mields & Hana Blažíková – Sopran

Hathor Consort

Lidewij van der Voort – Violine

Angela Ambrosini – Schlüsselfidel

Margit Übellacker – Salterio

Matthias Spaeter – Theorbe, Barockgitarre

Sarah Ridy – Harfe

Francis Jacob – Orgel

Ltg: Romina Lischka – Bassgambe