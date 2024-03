„Dornröschen“ wird als das Meisterwerk des Komponisten Pjotr Iljitsch Tschaikowsky angesehen. Ballettchef Reginaldo Oliveira interessieren neben der bezwingend schönen Ballettmusik und den zauberhaften Märchenmotiven auch die archaischen Fragen nach Gut und Böse, nach Zurückweisung und daraus folgender Rache, die dieses Märchen aufwirft.

Pjotr Iljitsch Tschaikowsky

Märchen-Ballett von Reginaldo Oliveira nach Charles Perrault

Auroras Eltern mussten sehr lange auf ihr erstes Kind warten und die Hilfe von Feen für ihren Kinderwunsch in Anspruch nehmen. Wohl deshalb ist es ihr größtes Ziel, Unheil von ihrer Tochter abzuwenden. Und es gelingt ihnen auch fast – nur eine einzige Fee haben sie auf der Gästeliste für die Taufe vergessen. Und schon nimmt das Unheil seinen Lauf. Die erboste Fee verwünscht Aurora: Sie soll mit 15 Jahren sterben. Dieser Fluch ist nicht mehr rückgängig zu machen, nur noch von einer anderen Fee abzumildern in einen hundertjährigen Schlaf. Und so wird aus Aurora das schlafende Dornröschen, das nach 100 Jahren Schlaf von einem mutigen Prinzen erlöst werden muss.

Die Vorlage für das Ballett, „Die schlafende Schöne im Wald“, ein Kunstmärchen des Franzosen Charles Perrault, legt übrigens auch einigen Humor an den Tag. Etwa wenn dem Prinzen auffällt, dass ihn Dornröschens Outfit nach hundert Jahren Schlaf an seine Großmutter erinnert. Oder wenn Dornröschen ihren Prinzen sieht und als erstes sagt: „Sie haben recht lange auf sich warten lassen!“

Pjotr Iljitsch Tschaikowsky (1840–1893) hielt „Dornröschen“ für sein bestes Ballett. Bei der Uraufführung im Jahr 1890 im St. Petersburger Mariinski-Theater standen unfassbare 155 Menschen auf der Bühne, davon waren allein 59 Solotänzer* innen. Innerhalb von zwei Jahren kam es in Petersburg zu 50 Aufführungen des Werks, das bis heute aus dem Ballett-Repertoire nicht mehr wegzudenken ist.

Nach dem Doppelabend „Jolanthe / Der Nussknacker“ widmet sich Ballettdirektor Oliveira erneut einer der großen Ballettmusiken Tschaikowskys. Unterstützt wird er dabei von Bühnenbildner Matthias Kronfuss und Kostümbildnerin Judith Adam. Musikalisch wird der Abend von Carlo Benedetto Cimento gestaltet, der vom Mainfranken Theater Würzburg als Erster Kapellmeister ans Salzburger Landestheater kommt.

Besetzung

Musikalische Leitung - Carlo Benedetto Cimento

Choreographie - Reginaldo Oliveira

Bühne - Matthias Kronfuss

Kostüme - Judith Adam

Dramaturgie - Maren Zimmermann

Orchester - Mozarteumorchester Salzburg

Aurora

Dafne Barbosa

Mikino Karube

Désiré

Kt. Flavio Salamanka

Carabosse

Valbona Bushkola

Annachiara Corti

Carabosses Begleiter

Lucas Leonardo

Samuel Pellegrin

Oliver Hoddinott

Ben van Beelen

Feen

Annachiara Corti

Karine de Matos

Chigusa Fujiyoshi

Valbona Bushkola

Gala Lara

Anna Yanchuk

Mikino Karube

Heiratskandidaten

Oliver Hoddinott

Lucas Leonardo

Paulo Muniz

Matteo Rondinelli

Ben van Beelen

Samuel Pellegrin

Walzer der vergehenden Zeit

Annachiara Corti

Karine de Matos

Mikino Karube

Gala Lara

Anna Yanchuk

Oliver Hoddinott

Paulo Muniz

Matteo Rondinelli

Ben van Beelen

Samuel Pellegrin

Wesen der Zukunft

Annachiara Corti

Karine de Matos

Gala Lara

Anna Yanchuk

Oliver Hoddinott

Paulo Muniz

Matteo Rondinelli

Ben van Beelen

Lucas Leonardo

Samuel Pellegrin

SIBA Ballettschule

Michelle Berger

Theresa Eiser

Emma Grubinger

Julia Krabatsch

Amaya Morocutti

Helena Seifferer

Orchester Mozarteumorchester Salzburg