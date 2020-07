Großes Welttheater - 100 Jahre Salzburger Festspiele

Für mehr als ein Jahr wird die Neue Residenz zum Ort der Begegnung mit der wechselvollen Geschichte der Salzburger Festspiele und ihrer Künstlerinnen und Künstler: Die Salzburger Festspiele erwecken ihr Archiv zum Leben, präsentieren künstlerische Interventionen, inszenierte Erzählungen, Filmvorführungen und vieles mehr.

Gemeinsam wird die Geschichte des weltweit bedeutendsten Festivals für klassische Musik und darstellende Kunst erzählt.

Die Ausstellung ermöglicht vielfältige Blicke auf die Salzburger Festspiele. Erfahren Sie von ihrem Werden und ihrer Entwicklung. Von ihrem Wesen und ihrer Bedeutung. Von Höhepunkten, Krisen und Veränderungen. Von ihren Künstlerinnen und Künstlern. Von Menschen, die sie prägten und ermöglichten. Von Schauplätzen und Traditionen.

Erleben Sie im Rahmen der Ausstellung aber auch Bühnenzauber und künstlerische Projekte. Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen und unternehmen Sie Ihre persönliche Entdeckungsreise durch ein eigens eingerichtetes Festspielarchiv.

Eine Besonderheit unserer Ausstellung ist ihre Entstehung im Dialog mit Künstlerinnen und Künstlern, Institutionen und Partnern, Expertinnen und Experten sowie zahlreichen Festspielgästen.

Max Reinhardt war überzeugt, dass sich jedes Theaterstück erst im Austausch mit dem Publikum erfüllen kann. Es wurde versucht, diesen Gedanken auch auf die Ausstellung zu übertragen. Fühlen Sie sich in diesem Sinne eingeladen, in die Welt der Salzburger Festspiele einzutauchen und diese aktiv zu erkunden.

100 Jahre Salzburger Festspiele – Eine filmische Einführung

Die erste Aufführung von Hugo von Hofmannsthals „Jedermann“ in der Regie von Max Reinhardt auf dem Salzburger Domplatz am 22. August 1920 gilt als die Geburtsstunde der Salzburger Festspiele. In einer vom ORF produzierten Dokumentation erleben Sie Eindrücke aus der 100-jährigen Festspielgeschichte.

Dialog – Den Salzburger Festspielen begegnen

In 11 Räumen begegnen Sie gemeinsam mit unseren Partnerinstitutionen Jüdisches Museum, Theatermuseum, Literaturarchiv Salzburg und Wiener Philharmoniker, sowie den Künstlerinnen und Künstlern Werner Feiersinger, Lionel Favre, John Bock, Eva Schlegel und Yinka Shonibare den Salzburger Festspielen in einem besonderen Dialog.

Auf der Bühne – On Stage

Die Kunsthalle wird zur Bühne! In einer filmischen Installation werden bedeutende Festspielproduktionen vorgestellt, im Studio wird der „Jedermann“ in Gesprächen über Leben und Tod präsentiert und auf der Bühne wird ein abwechslungsreiches Live-Programm geboten.

Archiv – 100 Jahre Salzburger Festspiele

Die prunkvolle Max-Gandolph-Bibliothek wird wieder zur Herberge von bedeutenden Schriftstücken und Dokumenten: Als temporäres Archiv der Salzburger Festspiele präsentiert sie Dokumente, Materialien, Zahlen, Fakten, Klänge, Bilder und Geschichten über Menschen und Entwicklungen des Festivals. Gleichzeitig sind Sie eingeladen, in Archivstunden die historischen Dokumente hautnah zu erleben.