Ballett von Sascha Pieper zur Musik von Dominic Faricier - Für Kinder ab 5 Jahren - Nach dem Märchen der Brüder Grimm

„Es war einmal“: So beginnen nicht nur die meisten Märchen, so begrüßt in der getanzten Version des „Rotkäppchens“ die Großmutter auch das Publikum. In erzählender Form, die in jedem das Kind erweckt und Bekanntes durch andere Augen und Sinne neu erlebbar macht, folgt diese Ballettproduktion dem vertrauten Märchenpfad. Rotkäppchen erlebt abseits des Weges im dunklen Wald allerlei Schönes und Gefährliches. Wenn das Rotkäppchen seiner Großmutter einen selbst gepflückten Blumenstrauß schenkt, darf natürlich auch der Wolf nicht fehlen. Und wenn es sich zur Großmutter ans Bett setzt, wundert es sich nicht nur über deren große Ohren … Aber keine Sorge: Nicht nur im Märchen, sondern auch im Ballett siegt am Ende das Gute über das Böse. Und wenn sie nicht gestorben sind, so tanzen sie noch heute …

Den erwachsenen „Kindern“ empfehlen wir als unbedingte Ergänzung dazu „Der Wolf“. Denn wenn der Wolf sein wahres Gesicht zeigt, erlebt man dieses Märchen gleich und doch ganz anders. Die Kinder sollten dann aber wirklich zu Hause bleiben …