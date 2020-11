Rotkäppchen

Für Kinder ab 5 Jahren. Ballett von Sascha Pieper zu Musik von Dominic Faricier . Nach dem Märchen der Brüder Grimm. „Es war einmal“: So beginnen nicht nur die meisten Märchen, so begrüßt in der getanzten Version des „Rotkäppchens“ die Großmutter auch das Publikum.