Wie wird ein Mensch zum Tyrannen? – Mit Verdis visionär-zeitloser Parabel über die Gier nach Macht stellt sich Chefdirigent und Verdi-Spezialist Vassilis Christopoulos seinem Opern-Publikum vor. Der polnische Bariton Mikołaj Zalasiński in der Titelpartie und der Grazer Publikumsliebling Dshamilja Kaiser mit ihrem Rollendebüt als Lady Macbeth sezieren den blutigen Aufstieg und Fall eines mörderischen Despoten.

Giuseppe Verdi

Melodramma in vier Akten

(1847; revidierte

„Pariser“ Fassung 1865)

Libretto

von Francesco Maria Piave,

mit Ergänzungen von Andrea Maffei nach der gleichnamigen Tragödie von William Shakespeare

In italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln

In Kooperation mit dem Staatstheater Nürnberg

Handlung

Hexen prophezeien dem Feldherrn Macbeth die Königskrone. Angestachelt von dieser Verheißung und getrieben von den Ermutigungen seiner Frau, tötet Macbeth den König und besteigt den Thron. Dem ersten Mord folgen weitere. Der Blutrausch kostet Lady Macbeth den Verstand. Sie begeht Selbstmord. Im Kampf mit seinen Feinden wird Macbeth erschlagen und ein neuer König eingesetzt.

Das Drama William Shakespeares, einer der Fixpunkte im Schaffen Giuseppe Verdis, ist eine zeitlose Reflexion über Machtgier, den tödlichen Kampf um Machterhalt und den exzessiven Missbrauch von Herrschergewalt. 1847 in Florenz uraufgeführt und 1865 für eine Aufführung in Paris überarbeitet, spannt die auch in Graz gezeigte Pariser Fassung den Bogen von Verdis Frühwerk zum musikalischen Ausdrucksvermögen des gereiften Komponisten.

Die junge Regisseurin Kateryna Sokolova zeigt die Innenschau eines Tyrannen, der in unheilvoller Symbiose mit seiner Frau die eigenen Ängste nährt und sich in einer verhängnisvollen Spirale der Gewalt verliert. Shakespeares und Verdis atemloses Psychogramm eines Anti-Helden zeugt von der großen analytischen Klarheit und profunden Menschenkenntnis beider Künstler und bietet gleichzeitig eine Machtkunde auch für das 21. Jahrhundert. Näher kann Musiktheater dem Heute kaum sein!

Besetzung

Musikalische Leitung: Vassilis CHRISTOPOULOS / Johannes BRAUN

Inszenierung: Kateryna SOKOLOVA

Bühne: Nikolaus WEBERN

Kostüme: Constanza MEZA-LOPEHANDIA

Licht: Sebastian ALPHONS

Video: Philipp FLEISCHER

Dramaturgie: Katharina JOHN

Chor & Extrachor: Johannes KÖHLER

Macbeth: Mikołaj ZALASIŃSKI

Banco: Daeho KIM / Wilfried ZELINKA

Lady Macbeth: Dshamilja KAISER

Kammerfrau der Lady Macbeth: Ekaterina SOLUNYA

Macduff: Mario LERCHENBERGER

Malcolm: Peter OH