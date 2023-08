Eröffnungsfest - Vorhang auf!

„Oper, öffne dich!“ - Eine neue Saison, eine neue Intendanz! Die Oper Graz öffnet ihre Pforten und begrüßt Sie zu einem Jahr voller musikalischer Abenteuer. Im dreimal gezeigten Bühnenprogramm "Vorhang auf!" erleben Sie Highlights aus dem Spielplan der kommenden Saison. Der Bühnenzauber offenbart, mit welchen technischen Möglichkeiten, Tricks und Spielereien das Zentrum eines jeden Theaters verzaubern kann. Ob Sie im neu eröffneten Café Stolz im Spiegelfoyer verweilen oder sich bei einem Drink an der Bar mit Freunden treffen, der Kosmos Oper öffnet seinen Bauch für Kinder, Familien und Freund:innen von Ballett, Oper und Konzert.

An vielen Orten überraschen Beiträge der Ensembles. Der Fundus lädt zum Kostümverkauf und die Maskenbildner:innen verwandeln Kindergesichter in Kunstwerke. Ein Selfie in Kostüm vor der Kulisse der Grazer Oper gefällig?

Unter dem Titel Am offenen Herzen präsentieren Hausmitglieder Liebeslieder aus allen Epochen und OperAktiv! eröffnet in Workshops ungeahnte Zugänge zu musiktheatralem Erleben für Menschen von 4 bis 100. Das neue Ballett Graz gibt Einblicke in die tägliche Trainingsarbeit der Compagnie und die Proben zum Ballettabend Orlando.

Führungen durchs Haus, Spaziergänge hinter die Kulissen und Begegnungen mit dem Chor ergänzen das abwechslungsreiche Programm. In unseren Talks lernen Sie die neu engagierten Künstler:innen kennen oder treffen im Speeddating die neue Theaterleitung.

Ob Sie Ihren eigenen Picknickkorb mitbringen oder auf das kulinarische Angebot vor Ort zurückgreifen, die laue Septembernacht klingt mit unserer langen offenen Tafel aus. Besucher:innen und Mitarbeiter:innen, Freund:innen und Fremde finden sich bei Kerzenlicht zum Reden, Essen, Trinken an unseren festlich geschmückten Tischen zusammen.

Für folgende Zeiträume können Tickets erworben werden:

12:00 Uhr bis ca. 13:15 Uhr

15:00 Uhr bis ca. 16:15 Uhr

19:00 Uhr bis ca. 20:15 Uhr