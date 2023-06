Dirty Dancing – Das Original Live On Tour

Dieses Gastspiel entführt Sie zurück ins Holiday Resort Kellerman’s und lässt den Sommer `63 wieder lebendig werden. Die mitreißende Bühnenversion des Kultfilms erzählt die berühmte Liebesgeschichte um Frances „Baby“ Houseman und den Tanzlehrer Johnny Castle – untermalt von den weltbekannten Songs des Film-Soundtracks, wie z.B. „Hungry Eyes“, „She’s Like The Wind“ und natürlich „(I’ve Had) The Time Of My Life“.