„Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten“ – heißt es normalerweise im Wiener Dorotheum. Am Donnerstag, 13. April 2023, gibt es ausnahmsweise auch ein „zum Vierten, zum Fünften und zum Sechsten“. Denn an diesem Abend lädt das größte Auktionshaus Mitteleuropas kulturinteressierte NachtschwärmerInnen von 18.00 bis 21.00 Uhr in die sechs Museen der Österreichischen Nationalbibliothek ein.

Prunksaal, Literaturmuseum, Papyrusmuseum, Globenmuseum, Esperantomuseum und das Haus der Geschichte Österreich öffnen bei freiem Eintritt ihre Pforten. Zusätzlich gibt es spannende, kostenlose Führungen. Zu entdecken gibt es ein barockes Gesamtkunstwerk, umfangreiches literarisches Schaffen österreichischer SchriftstellerInnen, wertvolle Erd- und Himmelsgloben, jahrtausendealte Papyri, selten gehörte Sprachen sowie österreichische Geschichte von 1918 bis heute.

Und gleich vier aktuelle Sonderausstellungen: „Von Gärten und Menschen. Gestaltete Natur, Kunst und Landschaftsarchitektur“ im Prunksaal, „Ingeborg Bachmann. Eine Hommage“ im Literaturmuseum, „Halbmond über dem Nil. Wie aus dem arabischen das byzantinische Ägypten wurde“ im Papyrusmuseum und im Haus der Geschichte Österreich „Ende der Zeitzeugenschaft?“.

Für den Besuch in den Museen ist keine Anmeldung notwendig.

Führungen

Guided tours

Dauer: je 25 Min., Zählkarten sind 30 Min. vor der jeweiligen Führung vor Ort erhältlich

Duration: 25 min., limited number of participants

Prunksaal

State Hall

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Uhr

Sonderausstellung "Von Gärten und Menschen. Gestaltete Natur, Kunst und Landschaftsarchitektur"

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Uhr

Guided tour in English: 7 p.m.

Guided tour through the exhibition "Of Gardens and People. Designed Nature, Art and Landscape Architecture" in English: 7.30 p.m.

Literaturmuseum

Literature Museum

18.00, 19.00, 20.00 Uhr

Sonderausstellung "Ingeborg Bachmann. Eine Hommage"

19.30, 20.30 Uhr

Guided tour through the exhibition "Ingeborg Bachmann. A homage" in English: 6.30 p.m.

Papyrusmuseum

Papyrus Museum

19.00, 20.00 Uhr

Sonderausstellung "Halbmond über dem Nil. Wie aus dem byzantinischen das arabische Ägypten wurde"

18.30, 19.30, 20.30 Uhr

Guided tour in English: 6 p.m.

Globenmuseum

Globe Museum

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.30 Uhr

Guided tour in English: 8 p.m.

Esperantomuseum

Esperanto Museum

18.00, 19.00, 20.00 Uhr

Crashkurs Esperanto

18.30, 19.30 Uhr

Crash Course Esperantoin English: 8.30 p.m.

Haus der Geschichte Österreich/House of Austrian History

Ausstellung

Ausstellung "Neue Zeiten: Österreich seit 1918"

18.00, 20.00 Uhr

Sonderausstellung "Ende der Zeitzeugenschaft?"

18.30, 19.30, 20.30 Uhr

Guided tour through the exhibition "New Ages: Austria since 1918" in English: 7 p.m.