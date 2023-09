Tiere im Theater – Das Musical UNTER den Kulissen

Rückkehr aus der Sommerpause: Im Next Liberty wird die Eröffnungsproduktion der neuen Spielzeit geprobt. Auf, hinter und unter der Bühne. Moment. Was ist eigentlich unter dem Next Liberty? Ein herrlich vollgeräumter Kostüm- und Requisitenfundus! Und von dort aus bestimmt ein kleines Ensemble tierischer Expert_innen, was auf der Bühne passiert. Und nicht nur dort: In einer verborgenen (Drunter-)Welt wird unser Alltag heimlich von Tieren gelenkt.