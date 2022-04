Das JugendJazzOrchester Steiermark zu Gast im Next Liberty, Eine Kooperation mit der KUG Kunstuniversität Graz ab 10 Jahren / 5.-8. Schulstufe. Blaskapelle oder Big Band? Solistin oder Mitspieler? Beruf oder Berufung? Dein Leben in fünf Songs? Womit würdest du deinen schlimmsten Feind beschallen?

Was wolltest du immer schon auf einer Bühne machen? Warum fällt mir bloß keine berühmte TrompeterIN ein?! Welches ist der ideale Soundtrack für eine Revolution? Was macht eine Band „big“? Träumst du mit Musik? Sind MusikerInnen wirklich bessere Menschen? Sind mehr Musiker_innen besser – oder nur lauter? Ist ein Orchester eine Demokratie oder eine Diktatur? Kann man wirklich alles für eine Big Band arrangieren? Und: Wenn „Jazz“ eine Sprache ist – do you swing?

Das JugendJazzOrchester Steiermark gilt unter der Leitung von Johannes Oppel als die Talenteschmiede des Jazz-Instituts der Kunstuniversität Graz. Das hört sich nach Nachwuchs an, klingt aber höchst professionell. „THE BIG BAND THEORY“ vereint 25 steirische Vollbeatmusiker_innen aller Glamour- und Musikschulklassen auf einer Bühne. Die Musikbegeisterten im Alter von 12 bis 25 Jahren stellen regelmäßig unter Beweis, was diese außergewöhnliche Band-Formation so alles kann – z. B. den Glamour der goldenen Swing-Ära hochleben lassen, neue Arrangements und Kompositionen bombastisch ver(klang)körpern und so richtig laut wie laut richtig spielen. In diesem charmanten Showformat haben sich die KUG und das Next Liberty zu einem – wie sollte es anders sein: groß angelegten – Kooperationsprojekt zusammengetan und lassen (individuelle) Musikgeschichte(n) und das „Instrument“ Big Band hoch- und weiterleben.