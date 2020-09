Faust. Der Tragödie erster Teil

Bereits seit Februar 2016 begeistert die außergewöhnliche und unterhaltsame Inszenierung des Ausnahmekünstlers Nikolaus Habjan Presse und Publikum, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen und sorgte als mitreißende Kombination aus Schau- und Puppenspiel auch international für große Aufmerksamkeit.

Nach zahlreichen Gastspielen in Wien, Deutschland und der Schweiz ist die Erfolgsproduktion ab Oktober 2020 wieder im Next Liberty zu erleben und bietet allen Goethe-Kennern und Wissbegierigen, Klassik-Fans und Freunden der gelungenen (Neu-)Interpretation die Gelegenheit, sich auf den ebenso spannenden wie fatalen theatralen Pakt zwischen Faust (in der Titelrolle: Daniel Doujenis) und Mephisto (Puppenspiel: Manuela Linshalm) einzulassen.

Das kann doch noch nicht alles gewesen sein! Doktor Faust (ver-)zweifelt, hat er doch Zeit seines Lebens nach Wissen und Weisheit gestrebt und studiert, aber trotz alledem nicht das Gefühl, wirklich etwas erreicht zu haben, oder gar zu wissen, worauf es im Leben ankommt, was „die Welt im Innersten zusammenhält“. Er verflucht Vernunft und Wissenschaft und ist mehr als bereit, den großen Worten wilde Taten folgen zu lassen, sich sogar aus dem Leben zu nehmen, doch da kreuzt der teuflisch anziehende Mephistopheles seinen Weg und bietet dem Doktor an, seinen Erkenntnis- und Erlebnishunger zu stillen – im Gegenzug verspricht ihm Faust seine Seele (nicht wissend, dass diese längst schon Einsatz einer ganz anderen Wette ist) und lässt sich durch das „wilde Leben“ schleppen: Er wird verzaubert und vergnügt, verjüngt und verliebt, aber keineswegs seelenruhiger oder besonnener, und verstrickt so auch noch manch andere/n in seinem Umfeld in dieses zerstörerische, unglückselige Spiel.

ab 14 Jahren / (ab der 8. Schulstufe)

von Johann Wolfgang von Goethe / Schauspiel mit Puppen

Inszenierung

Nikolaus Habjan

Bühnenbild

Jakob Brossmann

Kostüme

Denise Heschl