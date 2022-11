Das hässliche Entlein

Das neue Musical des Mariagrüner Kindertheaters / von Gerda Seebacher & Lena Mentschel / nach dem Märchen von Hans Christian Andersen. Für die ganze Familie / (ab der 1. Schulstufe). Wenn man nur am Anfang die Ente kennte, äh, das Ende. Das würde dem frisch geschlüpften Entlein einiges erleichtern, hat es doch einen schwierigen Start ins Vogelleben.

Kaum raus aus der Eierschale, wird es wegen seines ungewöhnlichen Aussehens gnadenlos der Hackordnung unterworfen: „Zu groß! Zu plump! Einfach hässlich!“. Von allen gejagt und aus der Bauernhof-Gemeinschaft verstoßen flattert es eines Tages über das Gehege und zieht allein los, um (s)einen Platz in der Welt zu finden. „Ihr versteht mich nicht!“, setzt es selbstbewusst der starren Umwelt entgegen. Doch egal ob Kröte, Schaf oder Katze – niemand möchte den vermeintlichen Unglücksvogel bei sich aufnehmen. Nun, fast niemand: Dem listigen Marder scheint Aussehen offenbar nicht so wichtig zu sein, er bietet seinem gefiederten Gast sogar die Freundschaft an, wenn auch zu ganz ungewöhnlichen Bedingungen. Das einsame Entlein lässt sich auf den Handel ein – um letzt(ent)lich doch noch eine „schöne“ Überraschung zu erleben … Ente, äh, Schwan gut, alles gut!

Hans Christian Andersens berühmte Märchenparabel erzählt vom Fremdsein und Ausgestoßenwerden, vom Hinausmüssen und -wollen in die Welt, aber auch von der Bedeutung innerer Schönheit, von Charakterstärke und Mut. Fast 25 Jahre nach der Uraufführung nimmt sich das beliebte Mariagrüner Kindertheater wieder dieses großartigen Musicalstoffs an, bringt ihn in farbenfrohem (Federn-) Kleid, mit neuer Musik und gewohnt unterhaltsam als beflügelndes Theatererlebnis für die ganze Familie auf die Bühne des Next Liberty.

Besetzung

Inszenierung: Maria Lemes-Rosanelli,

Buch und Liedtexte: Gerda Seebacher,

Musik: Lena Mentschel,

Bühne: Stephan Prattes,

Kostüme: Anna Prattes,

Choreographie: András Kurta,

Choreographie: Klaudia Alexandra Kurta,

Gesangscoaching: Lena Mentschel,

Gesangscoaching: Maurizio Nobili