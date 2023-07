immer mittwochs - Einblicke in DAS ATELIER

Das Atelier in der Neuen Galerie Graz animiert zum kreativen Gestalten. Seit 2020 verwandelt es sich immer mittwochs in DAS ATELIER: ein Ort im Herzen des Museums, der für Stabilität und Wohlbefinden sowie für Freiheit und Kreativität steht. Hier lädt die Kunstvermittlung in Kooperation mit der Kunsttherapie des LKH Graz II, Standort Süd, zum kreativen Experimentieren ein. Das Angebot wendet sich an Menschen, die durch Kunsttherapie und kreatives Gestalten in psychischen Krisen gestärkt wurden und weiter die Kraft des künstlerischen Ausdrucks für sich nutzen wollen.