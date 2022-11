BODIES OF WORK

Österreichs letzte Donau-Schiffswerft - Dort sind moderne maschinelle Fertigung und industrielle, menschliche Arbeit eng miteinander verbunden. Über einen Zeitraum von eineinhalb Jahren begleitet die österreichische Künstlerin die Arbeitsprozesse in diesem Werk und zeigt in ihrem dokumentarisch-künstlerischen Schaffen die ästhetische Zusammenarbeit zwischen Menschen und Maschine.

Dabei verdeutlicht sie, dass Arbeit und Arbeitsort auch soziale Räume sind, die von Mitarbeiter*innen und unternehmerischer Tradition gleichermaßen geprägt werden. In ihrer Auseinandersetzung mit dem Thema Arbeit nähert sich die Künstlerin Katharina Gruzei zentralen Fragen der Arbeitswelt: Was ist die Zukunft der Arbeit und was Vergangenheit? Wie formen Maschinen und Technologien die Arbeitswelt und wer bestimmt den Arbeitsprozess?

Katharina Gruzei hat in Berlin, Santa Barbara und Linz studiert. Die 1983 in Klagenfurt geborene Künstlerin arbeitet mit Fotografie, Film, Video, Installationen, Sound und Objekten.