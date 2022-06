FEIERTAG | 40 Jahre Verein Museum Arbeitswelt

Wer die Menschen hinter dieser Geschichte kennenlernen möchte und/oder selbst Teil davon werden will, muss am Samstag, 11. Juni, zum Vereinsfest rund um die CulturContainer am Museumsplatz kommen. Gemeinsam mit vielen langjährigen Kooperationspartner*innen gestaltet das Museum Arbeitswelt ein vielfältiges Programm für Jung und Alt. Los geht es bereits um 10.30 Uhr mit einer Matinee mit der Creative Region im Rahmen der Open Studios und den Forschungsstationen der KinderUni Steyr. Danach kann auch das neue Depot des Vereins besichtigt werden.