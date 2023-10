Strings of Brilliance: A Virtuoso Showcase

Erleben Sie einen unvergesslichen Abend im Bösendorfer-Saal im Mozarthaus. Bei dieser Veranstaltung wird das außergewöhnliche Talent junger virtuoser Geiger und Pianisten, die an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien (MDW) studieren, präsentiert! Egal, ob Sie ein begeisterter Fan klassischer Musik sind oder einfach nur die Schönheit von Live-Darbietungen zu schätzen wissen, dieses Konzert wird Sie in den Bann ziehen.