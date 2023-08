SOMMERKONZERT VIII - SoRyang (Klavier)

Werke von Wolfgang Amadé Mozart live an jenem Ort hören, wo er sie einst selbst komponierte! „Le Nozze di Figaro“, das Rondo für Klavier F-Dur KV 494 oder das Rondo für Klavier in D-Dur KV 485 – diese einflussreichen Werke wurden von Wolfgang Amadé Mozart in seiner Wohnung in der Domgasse 5 kreiert. In demselben Haus, wo sie komponiert wurden, erklingen über 200 Jahre später die famosen Kompositionen Mozarts, gespielt wieder.