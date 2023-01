Ein Sonntag bei Mozart – Tag der offenen Tür

Nicht nur in Salzburg, sondern auch in Wien hat Wolfgang Amadé Mozart gewirkt – mehr noch: er erlebte in Wien seine erfolgreichsten Jahre als Komponist und Musiker. Nun können Besucher:innen die einzige noch erhaltene Wiener Wohnung des Musikgenies erkunden, in welcher er mehr Musik komponierte als an irgendeinem anderen Ort.