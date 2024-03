Kunstraum Burgkapelle: Karin Pliem. Vieleinigkeit

Die Künstlerin wurde 1963 in Zell am See geboren. Nach einer Ausbildung in Weberei und textile Skulptur im Atelier Iris Mansard in Biarritz studierte sie in Wien 1983–87 an der Hochschule für angewandte Kunst Bildhauerei. Zahlreiche Studienreisen führten die Künstlerin von Europa nach Amerika, Afrika, Asien und Ozeanien bis in den Südpazifischen Raum. Heute lebt und arbeitet sie in Wien und Salzburg.