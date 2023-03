INA LOITZL. monstramus - wir zeigen

Frau Loitzl wurde 1972 in Klagenfurt geboren. Sie hat am Mozarteum in Salzburg Grafik und Visuelle Medien studiert und lebt und arbeitet heute in Wien. Ihr Werk wurde bisher u. a. mit dem Förderpreis für bildende Kunst des Landes Kärnten wie auch mit dem Theodor-Körner-Preis ausgezeichnet. In ihrer künstlerischen Praxis, die sich beinahe auf sämtliche Möglichkeiten des bildnerischen Ausdrucks bezieht, verbindet Ina Loitzl textiles und mediales Schaffen.