ERIC KRESSNIG

Eric Kressnig wurde 1973 in Klagenfurt geboren, studierte von 1996 bis 2001 Malerei und Grafik bei Gunter Damisch an der Akademie der bildenden Künste in Wien und ist seither mit Lebensmittelpunkt in Wien freischaffend tätig. Sein Werk ist geometrisch abstrakt. Er nutzt konzeptuelle, konstruktive Methoden und ein minimalistisch-konkretes Formenvokabular. Die Ausstellung zeigt in sieben Räumen seine neuen und neuesten Arbeiten.