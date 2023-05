Besichtigungsmöglichkeit Metnitzer Totentanzmuseum 2023

Als "Zentrum des Totentanzes" bezeichnet sich das Metnitzer Totentanzmuseum. Eine große Sammlung an Totentanzfresken sowie Totentänze aus dem Mittelalter ist in der Ausstellung zu sehen.

Metnitz hat mit dem Totentanz eine Sonderstellung in Österreich und weit darüber hinaus.

Es ist kein weiterer Ort in Europa bekannt, an dem der Totentanz so vielfältig in Erscheinung tritt wie in Metnitz. Ein monumentales mittelalterliches Totentanzfresko, ein Karner mit Freskenkopie, ein Totenschiff sowie moderne Totentanzdarstellungen findet man hier.

Seit Jahren ist man bemüht diese Sonderstellung auszubauen und zu nutzen. Das neue Totentanzmuseum bietet nun die Möglichkeit für eine hervorragende Präsentation der historischen mittelalterlichen Totentanzfresken sowie weiterer Totentänze aus dem Mittelalter und viel Platz für moderne Totentanzdarstellungen aus der Gegenwart.

Durch die Umgestaltung des Totentanzmuseums ist erkennbar, dass Metnitz das "Zentrum des Totentanzes" in Österreich ist.