Barock-Jazz Festival - Jazz Matinee – Roland Batik u.a.

Roland Batik zum 70. Geburtstag - Roland Batiks Musik reichert das „Jazzige an sich“ auf höchst originelle Form mit „Österreichischem“ an. Die lebendige Form der „Wiener Klassik“ von Haydn und Mozart ist gleichermaßen ebenso zu hören wie das besondere österreichische Lebensgefühl in der Musik eines Johann Strauss. Dazu kommt noch ein würziges Quäntchen Popmusik der sechziger und siebziger Jahre, Musik, die das Erscheinungsbild unserer Kulturwelt wesentlich geprägt hat. Sie lässt alle diese Wurzeln zu einer Einheit werden, ein neuer Stil: eine Art von österreichischem Jazz. Johannes L. Mayer

Jazz Matinee Roland Batik, Klavier

Yuko Batik, Klavier

Heinrich Werkl, Kontrabass

Woody Schabata, Mallets

Walter Grassmann, Schlagzeug R. Batik: Bagatelle, Six Intermezzi und andere Kompositionen von Solo bis Quartett