Die Retrospektive über Karl Hauk (1898–1974) dokumentiert das umfangreiche Schaffen des Künstlers, der maßgeblich an der künstlerischen Ausbildung der ersten Nachkriegsgeneration in Linz beteiligt war und bis heute sichtbare Arbeiten im öffentlichen Raum schuf.

Karl Hauk (1898 – 1974) gehört zu jener Genera­ti­on, die bei­de Welt­krie­ge und vie­le Umbrü­che erleb­te. Sein über­lie­fer­tes Werk ist umfang­reich und sti­lis­tisch breit gefä­chert. Neu­sach­li­che Bild­auf­fas­sun­gen fin­den sich in Karl Hauks Werk genau­so wie expres­sio­nis­ti­sche Strö­mun­gen. Die The­men sind vor­wie­gend im figu­ra­ti­ven, sze­ni­schen Stil gehal­ten und behan­deln sozi­al­kri­tisch das Arbei­ter­le­ben, wid­men sich reli­giö­sen Dar­stel­lun­gen oder stel­len die ver­schie­dens­ten Facet­ten von Lie­bes­paa­ren dar.

Als ers­ter Direk­tor und spä­te­rer Lei­ter der Meis­ter­klas­se für Male­rei an der Kunst­schu­le der Stadt Linz, war er maß­geb­lich an der künst­le­ri­schen Aus­bil­dung der ers­ten Nach­kriegs­ge­nera­ti­on betei­ligt. Karl Hauk führ­te auch vie­le Auf­trä­ge im öffent­li­chen Lin­zer Raum aus (u. a. Uhr für die Lin­zer Tabak­fa­brik 1932, Wand­bild für den Sit­zungs­aal der Ärz­te­kam­mer 1957). Lei­der wur­de von die­ser Kunst am Bau im Zwei­ten Welt­krieg vie­les zer­stört, so unter ande­rem die Wand­bil­der in der Arbei­ter­kam­mer (1924) und die Fres­ken in der Bahn­hofs­hal­le (1927).

Die Aus­stel­lung im Lentos doku­men­tiert das umfang­rei­che Schaf­fen Karl Hauks.