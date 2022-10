Herbert & Joella Bayer - maler.designer.architekt & managerin.netzwerkerin.stifterin

Erstmals gibt diese Ausstellung Einblicke in das gemeinsame Wirken von Joella und Herbert Bayer, ihre Netzwerke, Freundschaften und ihre großzügigen Stiftungen an das Lentos. Diese werden durch Leihgaben aus Privatbesitz sowie mit Fotografien von Isa Gropius und Irene Bayer-Hecht aus dem Bauhaus-Archiv ergänzt.

Her­bert Bay­er (1900 – 1985) war der viel­sei­tigs­te aus Ober­ös­ter­reich stam­men­de Künst­ler des 20. Jahr­hun­derts. Dem Bau­haus-Meis­ter, der für das NS-Regime als Wer­be­gra­fi­ker tätig war und 1937 als ​„ent­ar­te­ter Künst­ler“ dif­fa­miert wur­de, gelang schon vor sei­ner Emi­gra­ti­on in die USA im Jahr 1938 eine inter­na­tio­na­le Kar­rie­re. Bay­er wur­de zum Inbe­griff des neu­en, uni­ver­sel­len Künst­ler­typs. Er arbei­te­te nach Leit­bild des Bau­hau­ses team­ori­en­tiert und spar­ten­über­grei­fend in allen künst­le­ri­schen Dis­zi­pli­nen mit Indus­trie­kon­zer­nen, Muse­en oder dem Tou­ris­mus erfolg­reich zusam­men. Sei­ne Kar­rie­re führ­te ihn von Linz über Deutsch­land in die USA, wo Bay­er als visio­nä­rer Uni­ver­sal­künst­ler neue Maß­stä­be setzte.

Joel­la Bay­er (1907 – 2004), Toch­ter der berühm­ten Lite­ra­tin, Künst­le­rin und Femi­nis­tin Mina Loy, küm­mer­te sich nicht nur um den Nach­lass der Wer­ke ihres Man­nes. Sie manag­te Her­berts Künst­ler­da­sein, war Muse für Sal­va­dor Dalí oder Man Ray und brach­te Per­sön­lich­kei­ten aus Wirt­schaft und Kunst zusammen.