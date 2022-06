GLADIATORENKAMPF

Führung und Schaukampf im Amphitheater Virunum - Unter anderem wird der unterirdischen Gladiatorengang besichtigt. Danach zeigen Schaukämpfer eine Vorführung gladiatorischer Kampftechniken.

Bei der Führung wird gemeinsam das Areal des Amphitheaters Virunum mit seinem unterirdischen Gladiatorenzugang und dem Heiligtum für die Schicksalsgöttin Nemesis erkundet. Die Besucher:innen erhalten dabei interessante Informationen zu den römischen Spielen und deren Hauptakteure, die Gladiatoren, die Stars in der Arena. Eine Darbietung zweier Schaukampfpaare führt die Besucher:innen zurück in die Vergangenheit, die sich in der Arena als Zuschauer:innen spektakulärer Freikämpfe wiederfinden. Ein summa rudis, ein Schiedsrichter, sorgt für den regelkonformen Ablauf der Gefechte und ist sozusagen Kampf-Moderator.

Zudem stehen die Gladiatoren dem Publikum Rede und Antwort, geben Information zur Ausrüstung und Bewaffnung und schulen gerne alle Mutigen und Interessierten, Groß wie Klein, in die Fechtweise der Gladiatoren ein.

Das Amphitheater ist das einzige Gebäude der Stadt Virunum, das restauriert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Hier fanden die sog. munera, die Spiele statt. Sie begannen generell vormittags mit Tierhetzen. Höhepunkt und Abschluss bildeten die allerorts beliebten Gladiatorenzweikämpfe. Über einen unterirdischen Gang, den Besucher auch heute noch beschreiten können, „erschienen“ die Gladiatoren spektakulär im Zentrum der Arena und fanden sich gleich dem Nemeseum gegenüber, ein Heiligtum für die Schicksalsgöttin Nemesis. Im Nemeseum sind heute Renovierungsinschriften, Weihaltäre und Reliefs mit Tierkampfszenen ausgestellt

Anfahrt aus Richtung Klagenfurt:

St. Veiter Straße – auf S37 Klagenfurter Schnellstraße – Ausfahrt 297B Maria Saal in Richtung Zollfeld – 1 km weiter auf L71 – beim Herzogstuhl rechts abbiegen auf Hörzendorfer Landesstraße/L72 – Straßenverlauf 1,1 km folgen – links halten auf Ottmanacher Landesstraße/L86 – Straßenverlauf 1,1 km folgen – links abbiegen, nach ca. 200 m auf linker Seite Zugang zur Arena Virunum.

Kosten: p. P. € 5,– (Kinder bis 6 Jahre frei!)

Ort: Amphitheater Virunum, Zollfeld, 9063 Maria Saal

Um Anmeldung wird gebeten!

T: +43 (0)664 620 26 62 oder +43 (0)664 80536 30547

E: magdalensberg@landesmuseum.ktn.gv.at

Mitzubringen: festes Schuhwerk, dem Wetter entsprechende Kleidung (Regen- bzw. Sonnenschutz).