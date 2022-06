Die Künstlerin Chiharu Shiota ist ein Shootingstar in der internationalen Kunstwelt. Für die Landesgalerie Niederösterreich hat sie ein Projekt realisiert, das sich auf die Architektur bezieht und installativen Charakter hat.

Für ihre spektakulären, raumfüllenden Installationen verspinnt Chiharu Shiota Alltagsgenstände mit Fäden zu Geflechten. Ihr Projekt für die Landesgalerie Niederösterreich hat einen Bezug zur Stadt Krems, der Region Wachau/Niederösterreich und tritt mit der Architektur des Hauses in Dialog.

Bei vielen ihrer bisherigen Ausstellungsprojekte hat die aus Japan stammende und in Berlin lebende Künstlerin durch Aufrufe Materialien gesammelt. So wurden bei der Arbeit The Key in The Hand 180.000 Schlüssel aus der ganzen Welt gesammelt und in ein Geflecht aus roten Wollfäden und Booten verknotet. Mit dieser Arbeit feierte Chiharu Shiota bei der Biennale Venedig 2015 ihren internationalen Durchbruch.

Kurator*innen: Gerda Ridler, Günther Oberhollenzer