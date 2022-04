Julian Warner. Kriegsspiele (AT)

Der Künstler, Kurator und Musiker Julian Warner widmet sich in einer während des donaufestival auch performativ aktivierten Installation in der Kunsthalle Krems den Aneignungen der Kriegsmetaphorik. Diese tauchen in der Installation in abgewandelten Kriegsszenarien in Analogie zu militärischen Sandkastenspielen auf und handeln zum Beispiel von der Inszenierung des Kriegs gegen das Virus.