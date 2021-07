Seit über 25 Jahren sind die Söhne Mannheims eine der erfolgreichsten deutschsprachigen Bands. Eine Band in Bewegung – ein multikulturelles Kollektiv, das jede Note mit Herzblut schreibt. Mit zeitlosen Hits wie „Und wenn ein Lied" oder „Vielleicht“ und einem Sound zwischen Soul, Hip Hop, Rock und Reggae, sind die Söhne Mannheims Pioniere neuer deutschsprachiger Popmusik.

Auf Einladung des Intendanten Frank Hoffmann treten die SÖHNE MANNHEIMS UNPLUGGED am 10. Juli anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Güssinger Kultursommers auf und gleichzeitig auch anlässlich des 100. Geburtstags des österreichischen Bundeslands Burgenland. Das Konzert im Kulturzentrum ist daher in mehrfacher Hinsicht eine Besonderheit – und für die Band das erste Live-Konzert nach einer langen, corona-bedingten Spielpause.

Mehrstimmiger Gesang und eine traumhaft eingespielte Band: Das ist der magische Mix, mit denen die SÖHNE MANNHEIMS UNPLUGGED Hits aus über 25 Jahren Bandgeschichte neu in Szene setzen. Mit Karim Amun ist eine der aufregendsten neuen deutschen Soulstimmen jetzt Teil der Band und des neuen Live-Projekts – zusammen mit Söhne-Youngster Dominic Sanz und dem langjährigen Söhne-Sänger Michael Klimas, dessen Stimme jeder kennt: von Hits wie „Ich wollt nur deine Stimme hörn“ oder „Vielleicht“. An den Saiteninstrumenten: Ausnahme-Gitarrist Kosho und Bassist Edward Maclean, am Schlagzeug Weltklasse-Drummer Ralf Gustke und an den Keyboards Florian Sitzmann, der mit seinem Klavierspiel den ikonischen Sound der Band prägt. Am Mikro wortgewaltig wie eh und je: Söhne-Rapper Metaphysics.

Dieses besondere Konzert im Kulturzentrum Güssing sollte man sich also auf keinen Fall entgehen lassen. Auf dem Programm stehen auch die neuen Songs der Band. Im Mai 2021 ist der brandneue Söhne-Song „Eine Million Lieder“ erschienen – eine musikalische Liebeserklärung an alle, die in Krisenzeiten zusammenhalten