Schnittpunkte der Musik 2022

Das Schnittpunkte Festival 2022 präsentiert zum 49. Mal ein breitgefächertes Musikprogramm mit einer außergewöhnlichen Vielfalt an Musik wohl mit Betonung auf freie Musik!

Im Südburgenland, am 47. breitengrad, startet im Juli das SCHNITTPUNKTE DER MUSIK / Festival. Ins Auge fallen allen:

CARMEN SOUZA & THEO PASCAL

CARMEN SOUZA stimme und klavier

THEO PASCAL bass

seite an seite haben souza und pascal in den letzten 19 jahren die welt bereist und ihren unverwechselbaren sound auf die wichtigsten bühnen der den wichtigsten bühnen der weltmusik und des jazz.

carmen souza ist die einzige kapverdische frau in der musikgeschichte der kapverden, die ein völlig eigenes repertoire für gesang, klavier und gitarre komponiert, koproduziert und aufführt, das den kreolischen dialekt, die traditionellen rhythmen der inseln und den jazz verbindet. sie wurde 2017 mit der silbermedaille für kulturelle verdienste der kapverdischen regierung ausgezeichnet und ist eine musikalische pionierin, die bereits 2 cape verde music awards, best female artist und best morna, gewonnen hat und für mehrere andere internationale preise nominiert wurde.

theo pascal, ein master of arts mit auszeichnung von der east university of london, wird von souza häufig als ihr mentor und größter einfluss genannt. pascal ist ein wegweisender komponist, produzent und bassist in der lusophonen jazzmusik.

er hat gerade ein neues soloalbum mit dem titel quamndos2 (union of people) veröffentlicht, auf dem auch carmen souza zu hören ist und das seine portugiesischen wurzeln und seine wahrnehmung der modernen zeitgenössischen musik beleuchtet.

JAMTRAILS

RAFFAEL WIENER bass

RORY OHM gitarre

EMIL GROSS schlagzeug & percussion, gesang

Das Projekt Jamtrails interpretiert Songs aus dem Acoustic-Solo Programm des Musikers Emil Gross und bringt diese als Bandformation in neue Formen.

Parallel zu seinem Werdegang als Schlagzeuger in verschiedensten Genres, vereinte El Milio an Gitarre und Gesang, seine Liebe zu Blues, Rock und Swing sowie eine Vielfalt an volksmusikalischen Einflüssen mit sozialkritischen Texten und banalen Alltagsnotizen. Songs und Texte die anfänglich auf der Straße, auch beeinflusst von interessierten Passanten, aber in jedem Fall in einem Guss entstanden.

Am Schnittpunk von den drei, sehr unterschiedlichen, Musikern, Emil Gross, Rory Ohm und Rafael D. Wiener, werden diese Bausteine mit Funk, HipHop, Rock und Jazz Improvisation verschmolzen.

AMA

ANNALISA PONTON stimme und klavier

CHIARA DE SANTI stimme

CRISTIANA FUSILLO tanz und stimme

TINCA TINCA (https://soundcloud.com/schnittpunkte/ama-tinca-tinca), eine improvisation, die wir während eines auftritts via telefon aufgenommen haben, ist ein neapolitanisches lied, in das wir uns verliebt haben.

was unsere musikalische reise betrifft, so zielt sie auf die populäre musik ab, mit besonderem augenmerk auf das wort und den klang des dialektwortes, das in der freien improvisation transformiert und verzerrt wird, ja sogar seine bedeutung völlig verändert. annalisa und ich singen zusammen, seit wir teenager sind, also haben wir unsere eigene sprache entwickelt. im moment arbeiten wir auch an neapolitanischen liedern, die wir in freier improvisation verwenden, wobei wir uns auf harmonische hinweise und ausdrucksformen stützen.

DAS AMA-PROJEKT entstand aus einem treffen mit cristiana, bei dem wir wasser als ein gemeinsames arbeitsprinzip identifizierten. wasser als verwandlung, wiedergeburt, willkommensgruß, ruhe, aber auch sturm, zerstörung, tsunami... mit einem wort frau, oder ama auf japanisch; die ama sind unterwasserfischer, die in apnoe in die tiefen des meeres auf der suche nach kostbaren fischen wie austern tauchen, um sie ans licht zu bringen und... zu essen!

HALA

HELENE MATTHIA stimme und komposition

ARNO BAKKER sousaphone

JORRIT WESTERHOF gitarre

GERRI JÄGER schlagzeug & percussion

von zärtlich-samtenen melodien bis zu wild-expressiven ausbrüchen spielt sich das quartett der in groningen lebenden sängerin helene matthia durch den dschungel diverser musikstile: man hört einflüsse von künstlern wie neneh cherry, nina hagen, frank zappa und acoustic ladyland. experimentierfreude und unternehmungslust sind dabei keine grenzen gesetzt. die band formierte sich im september 2017 aus der alternativen musikszene in den niederlanden und tingelt seither durch die lande.

spielfläche bieten die kompositionen der deutschen sängerin, die mit ihren teils naiven, teils absurd-abstrakten liedtexten jedes konzert zu einer märchenstunde der etwas anderen art werden lässt. ihre drei wegbegleiter betten helenes variationsreiche stimme und theatralische performance in ein sich stets wandelndes klangnest: mit arno bakker am sousaphon, jorrit westerhof an der gitarre und gerri jäger am schlagzeug. die neue ep „how do you do“ wird im frühjahr 2022 rausgebracht.