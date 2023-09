Der blaue Planet

Licht aus, Klanglicht an. Immersive Licht- und Klangarchitekturen erobern die Straßen und Bauten der Grazer Innenstadt und widmen sich in der diesjährigen Festivalausgabe mit Fragen nach Realität und Wahrnehmung, Bestand und Vergänglichkeit der künstlerischen Spurensuche. Diese Installation auf der Schloßbergbühne zeigt unseren Planeten in seiner vollen Pracht. Wissenschaftler*innen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt kombinieren und visualisieren reale Daten und Bilder der Erde.

Was dabei entsteht, ist eine Symbiose aus Wissenschaft und Kunst, ein Gesamtkunstwerk, das die Einzigartigkeit der Erde wortwörtlich vor Augen führt.

Ein Soundscape des österreichischen Komponisten Rupert Huber ergänzt die visuelle Erfahrung akustisch. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt Diese Installation wird mit freundlicher Unterstützung des E-Werk Franz realisiert. Der KLANGLICHT-FESTIVALPASS

KLANGLICHT findet im öffentlichen Raum statt. 11 der insgesamt 15 gezeigten Installationen sind dank des Engagements zahlreicher Sponsoren für alle Besucher*innen frei zugänglich. Bei vier Locations jedoch ist ein Besuch nur für jene Gäste möglich, die KLANGLICHT durch den Kauf eines Festivalpasses unterstützen. Der Festivalpass gewährt darüber hinaus freie Fahrt zu KLANGLICHT am Veranstaltungstag im gesamten Verkehrsverbund Steiermark. Für Der blaue Planet benötigen Sie einen Festivalpass!