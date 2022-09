If Music Be The Food Of Love...

"If Music Be The Food Of Love, Play On...." Mit diesen Worten eröffnet William Shakespeare Anfang des 17. Jahrhunderts seine Komödie "Was ihr wollt". Knapp 100 Jahre später taucht die fast gleiche Zeile am Beginn eines Liedes von Henry Purcell, diesmal aber beendet mit …"Sing On" und ohne weitere Bezüge zu Shakespeare.