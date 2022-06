Festival Beethoven Frühling - Zurück in die Zukunft

Wiener Kammerorchester, Dorothy Khadem-Missagh - „Zurück in die Zukunft“ heißt nicht nur ein Klassiker des Unterhaltungskinos der 1980er-Jahre, die Idee ist auch ein reizvolles Gedankenspiel. Denn wie gelangt man durch die Rückwärtsbewegung nach vorne?

In der Musik gelingt das mühelos – vor allem, wenn man Werke hört, die so stark vorwärtsdrängen, dass ihr Entstehungszeitpunkt in den Hintergrund rückt. Dorothy Khadem-Missagh wählt für den Abschlussabend des Beethoven Frühling 2022 drei solcher Meilensteine aus: als Solistin und Dirigentin eröffnet sie die Matinee in den Kasematten Wiener Neustadt mit Mozarts c-Moll-Klavierkonzert, das mit seiner dramatischen Ausdruckstiefe bereits spätere Meilensteine vorausnimmt. Beethovens Romanze in F-Dur für Violine und Orchester steht dem um nichts nach und vereint in sich Emotion und Kraft. Ein besonders aussichtsreicher Blick in die Zukunft ist Edvard Griegs Suite op. 40, mit der er eine Zeitreise ins 18. Jahrhundert unternahm und „Holbergs Zeit“ dabei zum Greifen nah machte.

Programm:

W.A. Mozart Klavierkonzert in c-moll, KV 491

L.v. Beethoven Romanze für Violine in F-Dur, Op. 50

E. Grieg Suite "aus Holbergs Zeit" Op. 40

Besetzung:

Dorothy Khadem-Missagh, Klavier und Leitung

Wiener Kammerorchester