Die Stadt als Festung

Eine historische Ausstellung in den Kasematten. Begleiten Sie uns in den Kasematten auf einer Reise durch die Zeit!

Die imposante Befestigungsanlage, die Wiener Neustadt umschloss, zeichnet sich im Südwesten auch heute noch durch ein bemerkenswertes, europäisch einzigartiges Bauwerk, die Kasematten, aus. Ihr ältester, ab 1552 errichteter, Teil ist die so genannte Strada Coperta. Hier lässt sich eindrucksvoll zeigen, wie die „Kunst der Befestigung“ und die Entwicklung von Belagerungs- und Verteidigungswaffen einander wechselseitig beeinflussten. Die multimediale Schau macht deutlich, wie die Kasematten und die vorgelagerte Bastion über die Jahrhunderte zum Schutz der Stadt und ihrer Menschen ausgebaut und verändert wurden. Als die starken Mauern und eine große Bastion im 19. Jahrhundert überflüssig wurden, fand sich für die innerstädtische Anlage ein neuer wirtschaftlicher Nutzen. Damit begann eine neue Ära, die mit der Renovierung 2019 Platz für Neues geschaffen hat und Altes gegenwärtig macht.

Öffentliche Führung jeden Sonntag um 11 Uhr, für Gruppen bitten wir um Anmeldung!

Bei dieser Ausstellung gibt es die Möglichkeit, eine Dialogführung für Schulen zu buchen. Dialogführungen sind altersangepasst und laden zur aktiven Teilnahme ein.

Terminvereinbarung und Infos bei: Mag. Julia Schlager, 02622 373 315 und 02622 373 951 oder via kulturvermittlung@wiener-neustadt.at

Es gelten die regulären Eintrittspreise vom Museum St. Peter an der Sperr bzw. das Angebot:

1 Ticket – 2 Standorte: Museum St. Peter an der Sperr und Ausstellung in den Kasematten: 8 Euro (Eintritt)