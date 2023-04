DER KLEINE PRINZ

Es gehört zu den meistgelesenen Büchern der Welt. Kaum einer Geschichte gelang es seit jeher auf so einfache und liebevolle Weise unserer Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten wie jener aus der Feder des Autors Antoine de Saint-Exupéry. In diesem eigens kreierten Gesamtkunstwerk, in dem Musik, gesprochenes Wort und die seltene Kunst der Sandanimation sich die Hände reichen, wird das Märchen auf nie dagewesene Weise zu neuem Leben erweckt.

Fünf international erlesene sogenannte Performer Composer, also MusikerInnen, die auch ihre eigene Musik zum Besten geben, aus den Bereichen Klassik, Jazz, Soul bis hin zu Singer- Songwriting, vertonen die Geschichte Szene für Szene neu. Um den kleinen Prinzen und seine Abenteuer auch visuell miterleben zu können, haucht die Künstlerin Anna Vidyaykina per Sandmalerei dem Märchen neues Leben ein. Gelesen wird der Text von der ORF-Moderatorin Daniela Knaller und ihrer Tochter Nora. Besetzung:

Klarinette CHRISTOPH ZIMPER

Violine FLORIAN WILLEITNER

Viola NINA KAZOURIAN

Violoncello MARIE SPAEMANN

Klavier ALEXANDER WIENAND Gelesen von ORF-Moderatorin DANIELA KNALLER und TOCHTER NORA

Sandkünstlerin ANNA VIDYAYKINA